Україна зазнала втрати на Донбасі: багато поранених

За вчора, 1 березня, на Донбасі в зоні АТО загинув 1 український військовий, ще 9 отримали поранення. Загалом бойовики здійснили 118 обстрілів по позиціях захисників України.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку з танків, мінометів, БМП та гранатометів російсько-окупаційні війська обстрілювали Авдіївку. З мінометів та гранатометів – Невельське, Луганське, Новоселівку Другу, Зайцеве, Новгородське, Піски, Кам’янку. По Луганському вогонь вели БМП окупантів, а також снайпер. З протитанкових ракетних комплексів загарбники обстріляли Троїцьке.

На Маріупольському напрямку танк, артилерія та міномети обстрілювали Красногорівку. Також 122 міліметрова артилерія вела вогонь по Широкиному та Водяному, а міномети – по Новотроїцькому, Богданівці, Павлополю, та Чермалику. З гранатометів та стрілецької зброї обстріляли знову ж таки Павлопіль, Талаківку, Лебединське, Водяне, та Широкине. По Широкиному, Мар’їнці, Новотроїцькому та Водяному вели вогонь БМП.

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На Луганському напрямку – зі 152 міліметрової артилерії а також танків обстріляли Троїцьке, а зі 122 міліметрової – Кримське. Зі 120 та 82 міліметрові мінометів – Новозванівку, Катеринівку, Золоте, Оріхове та Троїцьке. Новоолександрівку, Новозванівку, Малинове, Станицю Луганську та Катеринівку - з гранатометів та стрілецької зброї. По Кримському стріляли БМП.