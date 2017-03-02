07:35
2 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Нова тваринка Путіна. Православний Instagram
Вєсті Кремля
21:17, 1 березня
Вєсті.UA. Недорозстріляні корупціонери. Привид нацизму над Євробаченням
Вєсті.UA
20:15, 1 березня
Бразильські таємниці буремного Донбасу
ЦРУ
08:21, 1 березня
Випуск новин за 23:00: Справа луцького мера. Обшуки на вертолітному майданчику Януковича
Випуск новин
00:15, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Україна
НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Україна зазнала втрати на Донбасі: багато поранених

07:13, сьогодні 163 Читать новость на русском
Україна втратила на фронті свого захисника
Україна втратила на фронті свого захисника / Ipress.ua

За вчора, 1 березня, на Донбасі в зоні АТО загинув 1 український військовий, ще 9 отримали поранення. Загалом бойовики здійснили 118 обстрілів по позиціях захисників України.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку з танків, мінометів, БМП та гранатометів російсько-окупаційні війська обстрілювали Авдіївку. З мінометів та гранатометів – Невельське, Луганське, Новоселівку Другу, Зайцеве, Новгородське, Піски, Кам’янку. По Луганському вогонь вели БМП окупантів, а також снайпер. З протитанкових ракетних комплексів загарбники обстріляли Троїцьке.

На Маріупольському напрямку танк, артилерія та міномети обстрілювали Красногорівку. Також 122 міліметрова артилерія вела вогонь по Широкиному та Водяному, а міномети – по Новотроїцькому, Богданівці, Павлополю, та Чермалику. З гранатометів та стрілецької зброї обстріляли знову ж таки Павлопіль, Талаківку, Лебединське, Водяне, та Широкине. По Широкиному, Мар’їнці, Новотроїцькому та Водяному вели вогонь БМП.

Читайте також: Влада приховує цифри, – лікар розповів про реальні втрати в зоні АТО

На Луганському напрямку – зі 152 міліметрової артилерії а також танків обстріляли Троїцьке, а зі 122 міліметрової – Кримське. Зі 120 та 82 міліметрові мінометів – Новозванівку, Катеринівку, Золоте, Оріхове та Троїцьке. Новоолександрівку, Новозванівку, Малинове, Станицю Луганську та Катеринівку - з гранатометів та стрілецької зброї. По Кримському стріляли БМП.

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО Втрати
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Перехоплена розмова Захарченка: що має викликати смутні підозри в СБУ
1 березня, 22:12 Перехоплена розмова Захарченка: що має викликати смутні підозри в СБУ
Богдан Яременко 6373
Головні новини 1 березня: блокада розширюється, світло і горілка дорожчають
1 березня, 22:00 Головні новини 1 березня: блокада розширюється, світло і горілка дорожчають
1533
Інвестиції
1 березня, 21:01 Інвестиції "по любові", або Чи може бути бізнес без уряду?
Яніна Ткачук 205
Не їсти після 18 – це здорово чи міф? Тест про здоровий спосіб життя
1 березня, 20:35 Не їсти після 18 – це здорово чи міф? Тест про здоровий спосіб життя
2532
Щоб люди були щасливішими: чи реально в Україні ввести 6-годинний робочий день
1 березня, 20:00 Щоб люди були щасливішими: чи реально в Україні ввести 6-годинний робочий день
Анна Косинська 2358
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Я в цій хе#ні участь брати не буду, – Семенченко жорстко пройшовся по проекті бюджету
 20 жовтня 2016 , 22:25
Юнак потрапив під колеса автобуса та впав із мосту у Києві
 5 жовтня 2016 , 09:05
Бурштиновий бізнес в Україні забрав життя китаянки: шокуюче розслідування
 сьогодні , 08:09
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук