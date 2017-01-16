Україна зібрала рекордний врожай зернових

Україна встановила черговий рекорд. Урожай зерна за 2016-й побив усі попередні досягнення.

Зібрано 66 мільйонів тонн зернових культур. Це найбільше за всю історію України, та на 5,9 мільйона тонн більше ніж у 2015 році. Такі попередні дані оприлюднило Міністерство агрополітики та продовольства.

Також у 2016 році встановлено рекордні показники за історію незалежної України з урожайності пшениці (42,1 ц/га), жита (27,3 ц/га), кукурудзи (66,0 ц/га) та гороху (31,3 ц/га).

Слід зазначити, що до цього Україна встановила рекорд з експорту зернових культур на зовнішні ринки.