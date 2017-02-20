Україна змінила представника у важливій міжнародній організації

Колишній заступник глави НБУ Владислав Рашкован призначений заступником виконавчого директора від України в Міжнародному валютному фонді.

Про це повідомляють "Українські Новини".

Керівництво регіональної групи країн-членів МВФ на чолі з Бельгією та Нідерландами призначило нового представника від України в рамках ротації.

Ним став Владислав Рашкован, який почне роботу в штаб-квартирі МВФ у Вашингтоні з 27 лютого цього року.

Термін перебування на посаді заступника виконавчого директора в МВФ 4 роки.

Рішення про призначення на посаду приймають керівники регіональної групи країн-членів МВФ на чолі з Бельгією та Нідерландами, в яку входить Україна.

Членами цієї групи є 15 країн (Бельгія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Вірменія, Грузія, Ізраїль, Кіпр, Люксембург, Македонія, Молдова, Нідерланди, Румунія, Україна, Хорватія, Чорногорія).

Нагадаємо, Україна очікує отримання чергового траншу МВФ. За словами виконавчого директора фонду Крістін Лагарт, отримання коштів залежить від рішучості української влади.