Україна знову пасе задніх в рейтингу боротьби з корупцією

Попри гучні заяви можновладців про безкомпромісну боротьбу з хабарництвом, Україна знову опинилася в кінці рейтингу сприйняття корупції у світі.

За даними Transparency International наша держава зайняла 131 місце із 176 країн світу. Фактично, Україна декілька років протопталася на місці. За останні роки майже жоден суддя чи політик за грати так і не сів, а справи губляться між "тонами паперу". Виручає їх та ж корупція та кругова порука у лавах Феміди.

Боротьба з корупцією – це боротьба з конкретними людьми, які, по-перше, максимально опираються, по-друге, мають зв'язки та досвід захисту своїх інтересів. Тобто зсунути корупцію – це зсунути людей, які зсуватися аж ніяк не хочуть,

– прокоментувала директорка фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна.

З року в рік нашу державу сприймають як одну з найкорумпованіших країн світу. З нами конкурують лише Росія, Непал та Іран. А щоб вийти на рівень Польщі, яка на 24 місці в рейтингу Transparency International, Україні доведеться боротися з нечистими на руку принаймні 20 років.

Тотальне хабарництво нещадно б'є по іміджу держави. Інвестори бояться Україну як вогню, де можуть згоріти їхні фінанси. Проте у 2016 інвестори ще йшли до України.

В економіку України у 2016 році іноземними інвесторами вкладено 3,8 мільярда доларів. Це в двічі більше ніж у 2015 році,

– повідомив перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів.

Та, на думку експертів, у 2017 році таких інвестицій годі чекати.

Прямі іноземні інвестиції в 2017 році швидше за все будуть нижчими, ніж в 2016. Так що ми очікуємо іноземних вкладень десь на рівні мільярда-півтора. Тобто істотно нижче, ніж було презентовано урядом,

– сказав гендиректор "Dragons capital" Томаш Фіала.

Проте робота антикорупційних органів, як НАБУ та НАЗК, створені під тиском громадськості та пролобійовані міжнародними партнерами, дала свої перші результати. Все у тому ж рейтингу сприйняття корупції за рік Україна зробила невеличкий крок – виборола для себе два бали. На жаль, суттєвого значення це не мало, оскільки у загальному рейтингу Україна опустилися ще на одну позицію.

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