Українець Коробов здобув престижну перемогу на шаховому турнірі

Український шахіст світового класу Антон Коробов, який грав у складі команди "Глобус", переміг у європейському клубному турнірі.

Про це передає Укрінформ.



В активі українського спортсмена – 2,5 очка із 3, загалом на рахунку чемпіонів – 12 балів із 14. Він здобув шаховий Кубок європейських клубів у турецькій Анталії.

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Інші українські гросмейстери теж отримали медалі. Серед них – Павло Ельянов (3 очки з 6) та Юрій Криворучко (6 балів з 7 – найкращий результат на Кубку). Шахісти здобули "срібло" у складі "Алкалоїда".



Успішно виступили і українські шахістки. Наталія Жукова (5 пунктів із 7) у складі клубу "Боса Нова" стала третьою. Шахістка Ганна Ушеніна (2 бали з 6) – фінішувала четвертою з "Югрою".