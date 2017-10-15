17:13
15 жовт 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕФЕРЕНДУМ У КАТАЛОНІЇ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Навіщо перейменовувати Крим. Собаки Володимира Путіна
Вєсті Кремля
19:25, 14 жовтня
Вєсті.UA.Жир. Парнокопитний шабаш Верховної Ради. Політичний ломбард Юлії Тимошенко
Вєсті.UA
18:45, 14 жовтня
Хто залишає людей роками без власного житла: резонансне розслідування
ЦРУ
07:45, 13 жовтня
Випуск новин за 15:00: Віче в Миколаєві. Заборона в’їзду друга Саакашвілі
Випуск новин
15:56, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕФЕРЕНДУМ У КАТАЛОНІЇ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ

Українець Коробов здобув престижну перемогу на шаховому турнірі

11:34, сьогодні 121 Читать новость на русском
Антон Коробов
Антон Коробов / nv.ua

Український шахіст світового класу Антон Коробов, який грав у складі команди "Глобус", переміг у європейському клубному турнірі.

Про це передає Укрінформ.

В активі українського спортсмена – 2,5 очка із 3, загалом на рахунку чемпіонів – 12 балів із 14. Він здобув шаховий Кубок європейських клубів у турецькій Анталії.

Читайте також: Британські вчені подарують мільйон доларів за вирішення старовинної шахової задачі

Інші українські гросмейстери теж отримали медалі. Серед них – Павло Ельянов (3 очки з 6) та Юрій Криворучко (6 балів з 7 – найкращий результат на Кубку). Шахісти здобули "срібло" у складі "Алкалоїда".

Успішно виступили і українські шахістки. Наталія Жукова (5 пунктів із 7) у складі клубу "Боса Нова" стала третьою. Шахістка Ганна Ушеніна (2 бали з 6) – фінішувала четвертою з "Югрою".

Теги: Новини України Шахи Нагороди Туреччина
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Який безвіз насправді: українці діляться враженнями від перетину кордону з ЄС
 11 червня , 09:48
Путін прибув в анексований Крим
 24 червня , 16:15
Російські ватажки на Донбасі приховують смерть підлеглих задля наживи, – розвідка
 16 квітня , 14:42
СБУ зняла заборону на в'їзд двом іспанським журналістам
 13 жовтня , 14:20
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук