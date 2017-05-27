Українець нокаутом виборов перемогу на Кубку світу з кікбоксингу

Український спортсмен із Тернополя Максим Грейцар став переможцем Кубку світу з кікбоксингу за версією WAKO. Турнір за участі команд із 32 країн завершився у Будапешті.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Виступаючи у суперважкій ваговій категорії серед спортсменів до 19 років у Будапешті, де брали участь спортсмени із 32 країн, Максим у третьому раунді фінального поєдинку нокаутом здолав суперника із Молдови, який перед цим виграв у росіянина", – розповів начальник тернопільського обласного управління фізичної культури та спорту Віктор Мацикур.

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Він зазначив, що ще двоє представників Тернопільщини у складі національної збірної України стали бронзовими призерами світової першості в Угорщині.

Так, здобуті українськими спортсменами "золото" і дві "бронзи" допомогли збірній посісти на Кубку світу перше загальнокомандне місце в розділі К-1 "лоу-кік", обійшовши команди Росії, Польщі, Сербії.