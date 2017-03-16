Українець отримав нагороду найкращого боксера світу
14:10, сьогодні 557 Читать новость на русском
Василь Ломаченко здобув нагороду найкращого боксера світу за підсумками минулого року від одного із провідних медійних ресурсів планети ESPN.
Василь Ломаченко усе комфортніше почувається у еліті світового боксу. Впродовж 2016 року Василь завоював, а згодом і успішно захистив титул чемпіона світу WBO у поєдинках із Романом Мартінесом та Ніколасом Волтерсом відповідно.
До слова, однією нагородою Ломаченко не обмежився. В ESPN ще й назвали удар, яким Василь відправив Мартінеса на канвас рингу, найкращим нокаутом минулого року.
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Зробити щось подібне український чемпіон світу спробує уже 8 квітня. У Меріленді на нього чекає двобій із Джейсоном Сосою.
Джерело: 24 Канал
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