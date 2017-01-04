Українець потрапив у перелік 30 кращих ІТ-підприємців року від Forbes

Видання Forbes склало свій традиційний список 30 Under 30, де визначаються кращі інноватори та лідери до 30 років, які змогли здійснити прорив. В ньому місце знайшлося і для 29-літнього харків’янина Дмитра Запорожця, який є співзасновником стартапу GitLab.

Українець потрапив у список найкращих у категорії Enterprise Tech, пише AIN.ua.

Лідерів вибирали в 20 категоріях (наприклад, "Користувацькі технології", "Мистецтво", "Наука", "Освіта", "Маркетинг і реклама" тощо) по 30 осіб у кожній.

Цього року конкуренція була жорсткою: на 600 місць претендувало близько 15 000 номінантів, це – майже 4% поріг входу. Потрапити в список було важче, ніж вступити в Стенфорд або Гарвард, відзначають його укладачі.

У минулому і позаминулому роках стартап GitLab піднімав кілька мільйонних раундів, останній – 20 мільйонів євро – у вересні 2016 року. Загальний обсяг інвестицій – 25,6 мільйонів євро. Серед інвесторів і відомий американський актор Ештон Катчер. З березня 2015 року до сьогодні команда GitLab зросла з 9 до 140 співробітників. Клієнтами GitLab є більше 100 тисяч компаній і організацій, включаючи NASA, CERN, Alibaba, SpaceX, O'Reilly, IBM, Expedia.

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