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Українець потрапив у перелік 30 кращих ІТ-підприємців року від Forbes

17:47, сьогодні 134 Читать новость на русском
Дмитро Запорожець
Дмитро Запорожець

Видання Forbes склало свій традиційний список 30 Under 30, де визначаються кращі інноватори та лідери до 30 років, які змогли здійснити прорив. В ньому місце знайшлося і для 29-літнього харків’янина Дмитра Запорожця, який є співзасновником стартапу GitLab.

Українець потрапив у список найкращих у категорії Enterprise Tech, пише AIN.ua.

Лідерів вибирали в 20 категоріях (наприклад, "Користувацькі технології", "Мистецтво", "Наука", "Освіта", "Маркетинг і реклама" тощо) по 30 осіб у кожній.

Цього року конкуренція була жорсткою: на 600 місць претендувало близько 15 000 номінантів, це – майже 4% поріг входу. Потрапити в список було важче, ніж вступити в Стенфорд або Гарвард, відзначають його укладачі.

У минулому і позаминулому роках стартап GitLab піднімав кілька мільйонних раундів, останній – 20 мільйонів євро – у вересні 2016 року. Загальний обсяг інвестицій – 25,6 мільйонів євро. Серед інвесторів і відомий американський актор Ештон Катчер. З березня 2015 року до сьогодні команда GitLab зросла з 9 до 140 співробітників. Клієнтами GitLab є більше 100 тисяч компаній і організацій, включаючи NASA, CERN, Alibaba, SpaceX, O'Reilly, IBM, Expedia.

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Теги: Україна Forbes Рейтинги Харків Інформаційні технології
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