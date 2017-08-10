Українець продавав своїх співвітчизників у рабство через Литву

У країні викрили міжнародну мережу торгівлі людьми. Операцію провели литовські прикордонники спільно зі своїми колегами з України, Латвії, Польщі та Британії.

Правоохоронці затримали головного організатора злочинної схеми. Ним виявився українець. Він вивозив співвітчизників на примусові роботи у Велику Британію. А допомагали йому в цьому 3 литовців. Їх також заарештували.

В помешканні та офісах затриманих вже провели обшуки. Там знайшли ще 9 українців, яких мали продати у рабство. Також виявили зброю. Про деталі спецоперації українські прикордонники обіцяють розповісти завтра. Наразі у справі триває слідство.

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