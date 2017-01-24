Українець став одним із головних у ПАРЄ, спроба держперевороту в Україні, – головне за добу

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Український віце-президент ПАРЄ

Парламентська асамблея Ради Європи обрала народного депутата України Георгія Логвинського на посаду свого віце-президента на річний термін.

Це величезна честь, гордість і відповідальність для мене... Я докладу всіх зусиль на новій посаді для подальшої підтримки України, відновлення її цілісності, захисту прав наших громадян!,

– написав політик у своєму Facebook.

Заколот проти України

На Львівщині затримали та судитимуть трьох людей, які готували насильницьке захоплення державної влади.

Зокрема, двоє з них планували теракти у Львові та області.

Як зазначили у прес-службі прокуратури Львівської області, затримані готували кілька вибухів на залізничній колії.

Зокрема, протягом червня-серпня 2016 року ці люди проводили огляд залізничних колій та випробували пристрій ініціювання вибуху.

БПП – 1

З фракції Блок Петра Порошенка виходить народний депутат Юрій Бублик. Він вже звернувся до голови Верховної Ради з відповідною заявою.

Як він пояснив такий крок у своєму Facebook, "влада не ставить за мету ліквідувати корупційні схеми, а бажає їх очолювати".

"А в умовах війни, яку замаскували під АТО, це не що інше, як цинічне мародерство", – підкреслив нардеп.

Фото дня

Французький астронавт Тома Песке ефектно привітав Україну з Днем Соборності. Він показав фото України з космосу, зроблене 22 січня 2017 року.

Астронавт зауважив, що в Україні біля берегів замерзло Чорне море і на знімку це також помітно.

"Де навіть море замерзло взимку: Україна і береги Чорного моря. Сьогодні український День Соборності", – прокоментував знімок француз.