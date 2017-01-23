Українець став віце-президентом ПАРЄ

Парламентська асамблея Ради Європи обрала народного депутата України Георгія Логвинського на посаду свого віце-президента на річний термін.

Про це у Facebook повідомив сам політик.

Це величезна честь, гордість і відповідальність для мене... Я докладу всіх зусиль на новій посаді для подальшої підтримки України, відновлення її цілісності, захисту прав наших громадян!,

– мовиться у повідомленні Логвинського.

Всього на цей рік визначено 17 віце-президентів, ще 3 посади лишилися вакантними.

Логвинський обійняв цю посаду за квотою України.

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