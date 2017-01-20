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ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Українець виграв бронзу на етапі Кубку світу з біатлону

17:27, сьогодні 226 Читать новость на русском
Подіум Семенова
Подіум Семенова / Фото із соцмереж

Сергій Семенов приносить Україні першу особисту нагороду у нинішньому сезоні кубка світу з біатлону.

Сергій фінішував третім в індивідуальній гонці в Антхольці. Семенов закрив дев’ятнадцять поспіль мішеней на чотирьох стрільбах і лише останнім своїм пострілом українець поцілив у молоко. Це завадило поборотися за цілком реальну перемогу, утім не відкинуло Сергія із подіуму.

Попереду Семенова опинилися тільки Антон Шипулін та Мартен Фуркад.


Шістнадцятий результат показав Володимир Сємаков, завдяки чому забезпечив собі місце у масстарті на цьому етапі.

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Теги: Новини біатлону
Джерело: 24 Канал
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