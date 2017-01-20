Українець виграв бронзу на етапі Кубку світу з біатлону

Сергій Семенов приносить Україні першу особисту нагороду у нинішньому сезоні кубка світу з біатлону.

Сергій фінішував третім в індивідуальній гонці в Антхольці. Семенов закрив дев’ятнадцять поспіль мішеней на чотирьох стрільбах і лише останнім своїм пострілом українець поцілив у молоко. Це завадило поборотися за цілком реальну перемогу, утім не відкинуло Сергія із подіуму.

Попереду Семенова опинилися тільки Антон Шипулін та Мартен Фуркад.



Шістнадцятий результат показав Володимир Сємаков, завдяки чому забезпечив собі місце у масстарті на цьому етапі.

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