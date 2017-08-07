Українець врятував туристку, на яку напала акула в Єгипті

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
У морі поблизу міста Хургада (Єгипет) біла акула напала на туристку з Австрії. ЇЇ врятував інший турист – підприємець з Ужгорода.
Про напад акули повідомляє російська агенція "Інтерфакс".
"У Єгипті відзначається активність агресивних білих акул в районі Хургади, одна людина постраждала. Останній раз поява тут акул фіксувалося в 2015 році", – йдеться в повідомленні.
Туристичний портал Turprofi пише, що постраждала – дівчина з Австрії. Від акули її врятував 52-річний житель Ужгорода.
Читайте також: Українцям не рекомендують їхати в Єгипет: список небезпечних курортів
"Раптом виплила акула і вирвала з лівої частини живота дівчини шматок м'яса. Коли дівчина почала кричати – підплив українець, поранена вхопилася за нього, а далі чоловікові нічого не залишалося, як гребти до понтону. Весь цей час акула кружляла поруч, проте люди вибралися", – зазначає видання.
Постраждалу туристку госпіталізували. В якому вона стані зараз – не повідомляється.