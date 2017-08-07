Українець врятував туристку, на яку напала акула в Єгипті

У морі поблизу міста Хургада (Єгипет) біла акула напала на туристку з Австрії. ЇЇ врятував інший турист – підприємець з Ужгорода.

Про напад акули повідомляє російська агенція "Інтерфакс".

"У Єгипті відзначається активність агресивних білих акул в районі Хургади, одна людина постраждала. Останній раз поява тут акул фіксувалося в 2015 році", – йдеться в повідомленні.

Туристичний портал Turprofi пише, що постраждала – дівчина з Австрії. Від акули її врятував 52-річний житель Ужгорода.

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"Раптом виплила акула і вирвала з лівої частини живота дівчини шматок м'яса. Коли дівчина почала кричати – підплив українець, поранена вхопилася за нього, а далі чоловікові нічого не залишалося, як гребти до понтону. Весь цей час акула кружляла поруч, проте люди вибралися", – зазначає видання.

Постраждалу туристку госпіталізували. В якому вона стані зараз – не повідомляється.