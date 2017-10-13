Україні не варто покладати на Туреччину великі надії, – експерт

Візиту Реджепа Ердогана до України не варто надавати великої ваги, адже лідер Туреччини віддає перевагу "багатовекторності", заграючи одночасно і з Києвом, і з Москвою.

Таку думку висловив політичний експерт Сергій Таран, коментуючи результати зустрічі Порошенка та Ердогана, пише Наталія Лебідь у статті для сайту "24".

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Не треба від Туреччини чекати аж надто багато. Анкара не буде вдаватися до економічної війни з Кремлем заради України. Ердоган взяв курс на поліпшення взаємин з тими державами – Іраном, Ізраїлем, Єгиптом та Росією, – з якими у його країни завжди були непрості відносини, і псувати їх заради Києва він не буде. Бо вже пересварився з Заходом і тому ризикує лишитися у геополітичній самотності,

– вважає Таран.

Щоправда, додає аналітик, "Туреччина була і буде регіональним конкурентом Москви, тому гарні відносини з Анкарою – це завжди баланс проти північного ворога".

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І все ж, вважає інший експерт – керівник Центру політичного аналізу "Пента" Володимир Фесенко – покладати занадто великі надії на Реджепа Ердогана не варто. "Ердоган – дуже прагматичний діяч, яким керують не щирі почуття, а геополітичний інтерес", – коментує Фесенко для "Німецької хвилі". Він віддає належне вмінню президента Туреччини вибудовувати паралельні багатовекторні відносини з Росією та Україною, утримуючи при цьому баланс у суперечливих для Москви та Києва питаннях.

Саме ця багатовекторність Ердогана є причиною того, що "досі свій потенціал як "адвоката" кримських татар Анкара використовувала мало, що не раз ставало приводом для розчарування офіційного Києва, зазначає Володимир Фесенко. І, очевидно, під час розмови з Ердоганом Порошенко озвучив йому очікування Києва з приводу ролі Анкари у звільненні кримськотатарських політв'язнів і припиненні репресій російської влади проти діячів Меджлісу, додає експерт. Принаймні під час прес-конференції турецький президент сказав, що питання Криму є для Туреччини "делікатним", і пообіцяв "вжити заходів щодо наших братів, кримських татар, які перебувають в ув'язненні", акцентує увагу "Німецька хвиля".

Детальніше читайте у публікації: "Турецький гамбіт": навіщо Ердоган прилітав до Києва?