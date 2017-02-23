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Україні не потрібен. Білорус, який воював в лавах АТО, отримав прихисток в Польщі

22:51, сьогодні 636 Читать новость на русском
Рустам Док
Рустам Док / Фото з Facebook

Громадянин Білорусі, який воював у зоні АТО на боці України і не зміг отримати обіцяний український паспорт, отримав статус біженця у Польщі.

Про це боєць розповів на своїй сторінці у Facebook.

Як розповів білорус на прізвисько Рустам Док, одразу після прибуття в батальйон, іноземцям обіцяли паспорт, проте домогтися громадянства боєць так і не зумів.

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Коли закінчився термін легального перебування білоруса в Україні, він безуспішно намагався отримати паспорт або притулок, щоб уникнути депортації. При цьому його дані виявилися опубліковані в інтернеті. Повернутися до Білорусі він не міг, оскільки КДБ публічно заявив, що для Білорусі він і йому подібні є "найманцями" і вдома на них чекає покарання.

Висновок з усього цього тільки один: все, що не змогла і не зможе Україна – змогла і зможе Польща. Окремий "привіт" і "спасибі" тим, хто кричав і продовжує кричати, що у іноземних добровольців в Україні "все добре",
– пише боєць.

За його словами, у серпні 2016 року він перетнув кордон з Польщею і звернувся до прикордонників з проханням про притулок. Після цього його відправили в охоронюваний табір для іноземців у Перемишлі, де білорус провів чотири місяці, доки польська влада перевіряла правдивість наданої ним інформації.

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО Білорусь Нелегалізовані бійці Польща
Джерело: 24 Канал
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