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ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Україні не потрібний досвід реінтеграції Хорватії, – експерт

19:59, сьогодні 163 Читать новость на русском

У Хорватії були свої"Мінські угоди", "норманські четвірки" та сепаратисти, яких підтримувала країна з імперськими амбіціями, але Україні для реінтеграції Донбасу вони не потрібні.

22 роки тому – 4 серпня – Хорватія пішла в наступ. І за три дні оголосила про розгром квазі-республіки "Сербська Країна". Україна, у якої за спиною теж четвертий рік війни, у 2017 році підписала з Хорватією угоду. Так би мовити про запозичення досвіду. Проте лише щодо післявоєнної мирної реінтеграції.

4 серпня 1995 року, після чотирьох років кривавої війни з сербськими сепаратистами, Хорватія розпочинає операцію "Буря". Артилерія і авіація одночасно завдають масованого удару по військах та великих населених пунктах самопроголошеної "Сербської Крайни".

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У Сербії в ці дні – офіційна жалоба. Внаслідок операції загинуло і зникло безвісти майже дві тисячі сербів, а ще 200 тисяч утекли з території невизнаної республіки. У Хорватії цю дату щорічно відзначають парадом.

Володимир Гройсман у червні 2017 року приїжджав до свого колеги Андрея Пленковича. Окрім економічних домовленостей, урядовці збираються перейняти у хорватів досвід реінтеграції звільнених територій. За словами експерта Марії Кучеренко, такий досвід не може стати у нагоді українцям. Бакланіст впевнена, що на звільненій території не було кого реінтегровувати.

Детальніше чому Україні не потрібний досвіт реінтеграції у Хорватії – дивіться у сюжеті.

Автор: Олександра Ревуцька
Теги: Новини України АТО Новини політики Хорватія Війна на Донбасі Жертви Сербія
Джерело: 24 Канал
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