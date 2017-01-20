України планує масштабні навчання за участю понад 12 тисяч військових

У 2017 році на території України відбудуться три багатонаціональні навчання за участю 7,5 тисяч військових з іноземних держав та 12,5 тисяч військовослужбовців ЗСУ.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк, повідомляє УНІАН. За його словами, згідно із законом, цього року на території України відбудеться три багатонаціональних навчання, зокрема, щорічні україно-американські навчання серії Rapid Trident та Sea Breeze. "Усі навчання спрямовані, в першу чергу, на підготовку підрозділів ЗСУ до відсічі збройної агресії та є інтегрованим елементом їхньої бойової підготовки. При цьому основні зусилля будуть зосереджені на підвищення бойової готовності та взаємосумісності ЗСУ з підрозділами країн-членів НАТО", – зазначив Гуцуляк. Читайте також: США готують значну підтримку для армії України

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter