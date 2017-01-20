  • укр
  • рус
12:53
20 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Жванецький завдав подвійного удару по росіянах. Кисельов-2 з
Вєсті Кремля
00:06, сьогодні
Вєсті.UA: Радикальні афоризми Ляшка. Бояришнік для Добкіна
Вєсті.UA
21:18, 19 січня
Хто з нардепів-мільйонерів цинічно використовує державні гроші на житло
ЦРУ
21:45, 19 січня
Випуск новин за 11:00: Roshen закриває фабрику в Липецьку
Випуск новин
12:22, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ

України планує масштабні навчання за участю понад 12 тисяч військових

12:51, сьогодні 18
Українське військо
Українське військо / 24 Канал

У 2017 році на території України відбудуться три багатонаціональні навчання за участю 7,5 тисяч військових з іноземних держав та 12,5 тисяч військовослужбовців ЗСУ.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк, повідомляє УНІАН.

За його словами, згідно із законом, цього року на території України відбудеться три багатонаціональних навчання, зокрема, щорічні україно-американські навчання серії Rapid Trident та Sea Breeze.

"Усі навчання спрямовані, в першу чергу, на підготовку підрозділів ЗСУ до відсічі збройної агресії та є інтегрованим елементом їхньої бойової підготовки. При цьому основні зусилля будуть зосереджені на підвищення бойової готовності та взаємосумісності ЗСУ з підрозділами країн-членів НАТО", – зазначив Гуцуляк.

Читайте також: США готують значну підтримку для армії України

Теги: Україна Політика Збройні Сили України Міністерство оборони України
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Як ви ставитеся до закриття
сьогодні, 12:14 Як ви ставитеся до закриття "Рошену"? Опитування
1 668
Кінець епохи: перша реакція соцмереж на закриття Липецької фабрики
сьогодні, 12:15 Кінець епохи: перша реакція соцмереж на закриття Липецької фабрики "Рошен"
4 833
Жизнь на Донбассе: счастье для несчастных
сьогодні, 11:23 Жизнь на Донбассе: счастье для несчастных
Ольга Черненко 2335
КримНаш: як змінився окупований півострів
сьогодні, 11:00 КримНаш: як змінився окупований півострів
Настя Сукач 1 6576
Контрабандні війни: чому СБУ і співробітники силових структур
сьогодні, 08:17 Контрабандні війни: чому СБУ і співробітники силових структур "ЛНР" узгоджують свої дії
Дмитро Снєгирьов 1564
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Рекордна кількість хасидів перетворила Умань на величезний фестиваль
 2 жовтня 2016 , 17:57
Матіос виступив за легалізацію зброї
26 липня 2016 , 08:26 5
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант
 17 серпня 2016 , 14:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук