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Україні потрібна загальнонаціональна стратегія повернення Донбасу та Криму, – експерт

22:39, сьогодні 67 Читать новость на русском
З’явився черговий проросійський план по
З’явився черговий проросійський план по "врегулюванню" конфлікту / 24 канал

Проросійська частина оточення Дональда Трампа намагається будь-що зменшити санкційний тиск на Росію. Тому документи на кшталт "плану Артеменка" по "врегулюванню" ситуації в Україні з’являтимуться і надалі.

Таку думку сайту "24" висловив політолог Євген Магда, коментуючи план щодо передачі Криму в оренду Росії в обмін на мир на Донбасі.

Дивно, коли політик – народний депутат Андрій Артеменко, який в Україні себе не проявляв жодним чином в публічній сфері – починає грати у велику політику. Парламентарій, не маючи жодних повноважень і директив, грає в такого собі миротворця за океаном,
– зазначає експерт.

Євген Магда підкреслює: той факт, що про цей план пише американська преса, свідчить, що, вочевидь, мав місце цілеспрямований витік інформації. При цьому Євген Магда зауважує, що Артеменко дійсно був на інавгурації Дональда Трампа. Його туди запросили, оскільки в нього є певні контакти з проросійською частиною оточення Трампа.

В даному випадку, на думку експерта, на "план Артеменка" Україна повинна б відповісти стратегією повернення Криму та Донбасу, яка досі не оприлюднена. Є документи окремих міністерств, а стратегії, затвердженої РНБО, яка мала б загальнонаціональний статус, немає.

"На такі речі треба реагувати тим, що Київ повинен наголошувати: Крим – український, ніхто нічого розмінювати не буде і не шукатиме з Росією сепаратних домовленостей. Повинен відбутися процес деокупації Криму", – говорить експерт.

Вочевидь, вважає Євген Магда, схожі документи по "врегулюванню" з’являтимуться і надалі і проти них треба боротися.

Але для початку Росія хоче скасувати або вийти з Мінських домовленостей, але так, щоб провина лягла на Україну. Тому треба не просто зберігати спокій і чистити кулемет, але й пропонувати власні ідеї по врегулюванню,
– наголосив експерт.

Нагадаємо, скандал навколо народного депутата Андрія Артеменка розгорівся, коли стало відомо, що він нібито пропонував здати в "оренду" Крим на 50 чи 100 років в обмін на мир між Україною та Росією. Згодом з'явилась інформація, що опального політика виключили з фракції "Радикальна партія" та попросили скласти мандат. Натомість 21 лютого народний обранець заявив, що цього робити не буде.

Теги: Україна Політика Анексія Криму Війна на Донбасі Дональд Трамп Андрій Артеменко
Джерело: 24 канал
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