Україні потрібно змінити систему влади, – Мороз

Лідер Соцпартії, екс-спікер ВРУ Олександр Мороз вважає, що Україні потрібна зміна системи влади, і почати необхідно зі змін у тексті чинної Конституції, із затвердження її референдумом.

Про це він розповів в інтерв'ю для Politeka.

На його думку, у перехідних положеннях Основного закону слід передбачити обов'язковий порядок висунення людей у владу, аби уникнути приходу до влади нардепів-бізнесменів. Хоч зараз Конституція і не дозволяє депутату чи держслужбовцю займатися прибутковою діяльністю (тобто такі не можуть навіть реєструватися у ЦВК), але ситуацію це не змінює, розмірковує Мороз.

Політик констатує – "держава та її інститути прислужують великому бізнесу". Звідси і причина бідності українців.

Влада і бізнес в Україні ледь не синоніми. А бізнес, як відомо, напівкримінальний. Подумайте, хто фактично править країною. Ось чому ситуація на межі катастрофи,

– стверджує екс-спікер.

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