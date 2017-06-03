12:18
3 черв 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Нові партнери Росії. Росія обирає новий туристичний герб
Вєсті Кремля
21:38, 2 червня
Вєсті.UA. Страус Плотницький. Ані Лорак – патріот
Вєсті.UA
19:46, 2 червня
Інтелектуальний маразм: як обкрадають та перетворюють на VIP-гурток пенсіонерів НАН України
ЦРУ
08:06, 2 червня
Випуск новин за 11:00: Прощання з Блаженнішим. Доба у зоні АТО
Випуск новин
11:52, сьогодні
Про другий термін Порошенка, судову реформу та конфлікт із НАБУ, – інтерв'ю з Юрієм Луценком
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:39, 1 червня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Україні потрібно змінити систему влади, – Мороз

11:20, сьогодні 247 Читать новость на русском
Олександр Мороз стверджує, що систему влади потрібно змінити
Олександр Мороз стверджує, що систему влади потрібно змінити / Обозреватель

Лідер Соцпартії, екс-спікер ВРУ Олександр Мороз вважає, що Україні потрібна зміна системи влади, і почати необхідно зі змін у тексті чинної Конституції, із затвердження її референдумом.

Про це він розповів в інтерв'ю для Politeka.

На його думку, у перехідних положеннях Основного закону слід передбачити обов'язковий порядок висунення людей у владу, аби уникнути приходу до влади нардепів-бізнесменів. Хоч зараз Конституція і не дозволяє депутату чи держслужбовцю займатися прибутковою діяльністю (тобто такі не можуть навіть реєструватися у ЦВК), але ситуацію це не змінює, розмірковує Мороз.

Політик констатує – "держава та її інститути прислужують великому бізнесу". Звідси і причина бідності українців.

Влада і бізнес в Україні ледь не синоніми. А бізнес, як відомо, напівкримінальний. Подумайте, хто фактично править країною. Ось чому ситуація на межі катастрофи,
– стверджує екс-спікер.

Читайте також: Олександр Мороз: Гідність людей і членство в ЄС – камуфляж боротьби за владу

Теги: Україна Політика Олександр Мороз Конституція
Джерело: 24 канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Война на Донбассе: идет четвертое лето борьбы и боли
сьогодні, 12:12 Война на Донбассе: идет четвертое лето борьбы и боли
Повернись живим 36
Про перемогу
сьогодні, 09:12 Про перемогу "Нафтогазу" у Стокгольмі
Денис Бігус 688
Олександр Мороз: Гідність людей і членство в ЄС – камуфляж боротьби за владу
сьогодні, 08:19 Олександр Мороз: Гідність людей і членство в ЄС – камуфляж боротьби за владу
Наталя Ромашова 1008
Война уже в Киеве. Что делать?
2 червня, 22:02 Война уже в Киеве. Что делать?
Блог Соцмережі 32730
Про любителів
2 червня, 20:30 Про любителів "русского міра", яких ми утримуємо з власних кишень
Дмитро Гнап 2883
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Бойовики продовжують гатити з мінометів на Світлодарській дузі
 19 грудня 2016 , 16:15
Голова ДСНС прокоментував ситуацію з загибеллю надзвичайників у Авдіївці
 3 лютого , 08:02
Окупанти продовжили арешт заступнику голови Меджлісу у Криму
 12 грудня 2016 , 11:21
Авдіївка знову залишилася без світла
 13 березня , 08:36
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук