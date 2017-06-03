Україні потрібно змінити систему влади, – Мороз

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Лідер Соцпартії, екс-спікер ВРУ Олександр Мороз вважає, що Україні потрібна зміна системи влади, і почати необхідно зі змін у тексті чинної Конституції, із затвердження її референдумом.
Про це він розповів в інтерв'ю для Politeka.
На його думку, у перехідних положеннях Основного закону слід передбачити обов'язковий порядок висунення людей у владу, аби уникнути приходу до влади нардепів-бізнесменів. Хоч зараз Конституція і не дозволяє депутату чи держслужбовцю займатися прибутковою діяльністю (тобто такі не можуть навіть реєструватися у ЦВК), але ситуацію це не змінює, розмірковує Мороз.
Політик констатує – "держава та її інститути прислужують великому бізнесу". Звідси і причина бідності українців.
Влада і бізнес в Україні ледь не синоніми. А бізнес, як відомо, напівкримінальний. Подумайте, хто фактично править країною. Ось чому ситуація на межі катастрофи,
– стверджує екс-спікер.
Читайте також: Олександр Мороз: Гідність людей і членство в ЄС – камуфляж боротьби за владу