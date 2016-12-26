Україні та Ізраїлю варто заспокоїтись і витримати паузу, – експерт

Будівництво Ізраїлем поселень на палестинських територіях не відповідає нормам міжнародного права, і є багато рішень ООН з цього приводу. Але Ізраїль їх принципово не визнає і виробив для себе тактику жорсткого реагування. В свою чергу Україна в цій історії має дотримуватись власних інтересів.

Таку думку сайту "24" висловив директор Центру суспільних відносин Євген Магда, коментуючи голосування Радбезу ООН за резолюцію, яка засуджує дії Ізраїлю щодо будівництва на окупованих палестинських територіях.

Ізраїль не визнає рішень ООН і виробив для себе тактику жорсткого реагування. Україна не повинна прислухатися до такої позиції. Візитом прем’єра Володимира Гройсмана до Ізраїлю довелося пожертвувати заради збереження власної принципової позиції. В Криму зараз відбувається зміна етнічної картини – туди переселяють росіян з інших регіонів. Це також впливає на позиції Києва,

– заявив політолог.

Євген Магда також зауважив, що арабо-ізраїльский конфлікт – дуже складна річ, і багато експертів, які швидко відреагували на цю подію, мало усвідомлюють історію і особливості цього багаторічного протистояння.

Експерт також нагадав, що завдяки делегації УРСР в 1948 році питання постання Ізраїлю як держави було ухвалено, тому не треба недооцінювати місце і роль України в історії цієї країни на Близькому Сході..

Якщо виходити з логіки, що будь-яке голосування в РБ ООН може погіршити наші відносини з іншою державою, то треба просто відмовлятися від членства в цій організації,

– вважає він.

Як вважає Євген Магда, для України і Ізраїлю було б краще зараз не роздмухувати цю ситуацію, а витримати певну паузу.

Росія і без того має в Ізраїлі достатньо великий вплив. Його не можна недооцінювати, але й не варто абсолютизувати. Потрібно працювати з ізраїльською громадськістю, медіа, політиками. Вони люблять називати свою країну єдиною демократією на Близькому Сході. Тому треба апелювати саме до демократичних цінностей,

– наголосив експерт.

Нагадаємо, 23 грудня Рада Безпеки ООН підтримала резолюцію, якою вимагає від Ізраїлю припинити будівництво єврейських поселень на окупованих палестинських територіях. "За" проголосувало 14 членів Радбезу, серед яких і Україна.



Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав цю резолюцію "упередженою і ганебною" і дізнавшись, хто голосував "за", вирішив скасувати візит прем'єра України Володимира Гройсмана до Ізраїлю.

Більш детально про скандал між Україною і Ізраїлем читайте в статті: Україна vs Ізраїль: зрозуміло про суперечку і її наслідки для двосторонніх відносин