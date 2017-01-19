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Україні треба дружити і з Заходом, і зі Сходом, – експерт

07:03, сьогодні 172 Читать новость на русском
В Швейцарії триває Всесвітній економічний форум
В Швейцарії триває Всесвітній економічний форум / ТСН

Для України участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі – це добра нагода для налагодження економічних зв’язків. Українська дипломатія, на жаль, більше акцентує увагу на політичних питаннях, забуваючи про вигідні контракти і про те, що бізнесу потрібно допомагати шукати партнерів і нові ринки.

Про це сайту "24" розповів директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

За його словами перша зустріч, яку в рамках форуму провів президент Петро Порошенко, відбулася з головою Китаю Сі Цзіньпіном і була дуже важливою. Адже це перший президент Китаю, який приїхав у Давос. Тому добре, що український президент одним з перших з ним зустрівся. Це має певний символізм.

Східний вектор президента на цьому форумі корисний. З ЄС в України і так надзвичайно потужний діалог. Плюс Порошенко намагається перестрахуватися в силу того, що йде зміна політичних еліт в Європі. Він хоче забезпечити тили на Сході. Китай – один з партнерів, з яким можна мати справу. Тим більше, що можна грати на майбутньому можливому конфлікті між США і Китаєм. Україні потрібно зайняти більш мудру позицію: дружити і з тими, і з тими,
– вважає Давидюк.

В той же час, говорить експерт, цей "місток дружби" треба посилювати – Китай давно є економічним стратегічним партнером, з яким Україна має широкі відносини. До того ж Китай зацікавлений в українському ринку: аграрному секторі, інвестиціях, торгівлі, будівництву інфраструктури.

Що стосується відмови Петра Порошенка взяти участь в українському ланчі, який організовує в Давосі бізнесмен Віктор Пінчук, то, на думку Давидюка, це не стане проблемою для них обох.

Пінчук, на думку політолога, не боїться за свої рейтинги, тому пише статті у світових виданнях, де викладає власне бачення вирішення українських проблем.

А Порошенко відслідковує соціологію і не готовий іти проти громадської думки. Адже, якщо б президент пішов на ланч,то це означало б, що він погоджується з планами Пінчука, викладеними у статті. Тоді президент фактично публічно підписався б під кожним словом Пінчука,
– наголосив Микола Давидюк.

Нагадаємо, 17-20 січня в швейцарському Давосі проходить Всесвітній економічний форум, в якому бере участь президент Петро Порошенко. Однак він не піде на сніданок, який вже традиційно організовує український бізнесмен Віктор Пінчук.

Більш детально про економічний форум у Давосі читайте в матеріалі: Форум у Давосі: про ризики і головні економічні світові виклики

Теги: Політика Україна Петро Порошенко Віктор Пінчук Китай
Джерело: 24 канал
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