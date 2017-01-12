Україні вистачить газу, якщо тільки не вдарять сильні морози

Українці цього опалювального сезону мерзнути не будуть – природного газу у сховищах вистачить.

Зараз запаси блакитного палива становлять 11 мільярдів кубів. У середньому, щодоби спалюють до 100 мільйонів – залежно від температури. Але якщо сильні морози вдарять на кілька тижнів, то блакитного палива може і забракнути.

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Тоді промисловість змусять економити газ і знизять температуру у квартирах українців. Влада розраховувала на теплу зиму і накопичила недостатньо газу. І якщо погода не сприятиме – доведеться шукати шляхи, звідки взяти блакитне паливо.