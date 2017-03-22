18:11
22 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА НАБУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росіяни придумали новий вид спорту. Мілонов постав проти масонів
Вєсті Кремля
00:55, сьогодні
Вєсті UA. Фюрер, який живе у Савченко. Ляшко знищує поглядом
Вєсті.UA
21:16, 21 березня
Земельні афери: як чиновники крадуть землю і уникають відповідальності
ЦРУ
00:20, сьогодні
Випуск новин за 17:00: Обшуки у Київавтодорі. Тур на
Випуск новин
17:56, сьогодні
Про блокаду, коаліцію та аудитора НАБУ – інтерв'ю з Герасимовим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:27, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Україна
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА НАБУ

Україні загрожує проблема нелегальної зброї, – експерт

16:26, сьогодні 334 Читать новость на русском
Після завершення війни на Донбасі в Україні буде багато нелегальної зброї
Після завершення війни на Донбасі в Україні буде багато нелегальної зброї / Українська асоціація власників зброї

Після припинення бойових дій на Донбасі для України може гостро постати проблема великої кількості нелегальної зброї.

Таку думку в інтерв’ю "Громадському" висловив експерт Інституту міжнародних відносин у Празі Марк Галеотті.

Він зазначив, що з такою проблемою Україна може зіткнутися, особливо, якщо це завершиться реінтеграцією тимчасово непідконтрольних територій Луганщини та Донеччини.

"Коли стрілянина в Україні припиниться, незважаючи на те, як цього буде досягнуто, – це може стати справжнім викликом. Постане проблема великої кількості нелегальної зброї. І будуть люди, які прагнутимуть заробити на продажі цієї зброї", – передбачає Галеотті.

Водночас він зазначив, що зараз стурбованість щодо зброї в Україні перебільшена та ґрунтується на окремих випадках.

Експерт припускає, що схожі твердження використовують ті, хто прагне показати, "ніби Україна не контролює ситуацію".

Читайте також: СБУ викрила грандіозний сховок зі зброєю на Запоріжжі

Якщо говорити про масштабну контрабанду та торгівлю зброєю – цього немає. Ситуація така саме по той бік фронту. Не лише через поставки зброї Росією, а й, власне, через те, що місцеві бойовики, на яких поклалась Росія, і є кримінальними угрупуваннями,
– підсумував Галеотті.

Теги: Україна Війна на Донбасі Зброя
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
Жителі Авдіївки розповіли про тривожну ситуацію у місті
31 січня , 15:41
Юнак потрапив під колеса автобуса та впав із мосту у Києві
 5 жовтня 2016 , 09:05
10 дітей потрапили в лікарню з отруєнням на Миколаївщині
 сьогодні , 11:08
Фонд соцзахисту інвалідів займатиметься протезами для бійців АТО
сьогодні , 17:45
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук