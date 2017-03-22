Україні загрожує проблема нелегальної зброї, – експерт

Після припинення бойових дій на Донбасі для України може гостро постати проблема великої кількості нелегальної зброї.

Таку думку в інтерв’ю "Громадському" висловив експерт Інституту міжнародних відносин у Празі Марк Галеотті.

Він зазначив, що з такою проблемою Україна може зіткнутися, особливо, якщо це завершиться реінтеграцією тимчасово непідконтрольних територій Луганщини та Донеччини.

"Коли стрілянина в Україні припиниться, незважаючи на те, як цього буде досягнуто, – це може стати справжнім викликом. Постане проблема великої кількості нелегальної зброї. І будуть люди, які прагнутимуть заробити на продажі цієї зброї", – передбачає Галеотті.

Водночас він зазначив, що зараз стурбованість щодо зброї в Україні перебільшена та ґрунтується на окремих випадках.

Експерт припускає, що схожі твердження використовують ті, хто прагне показати, "ніби Україна не контролює ситуацію".

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Якщо говорити про масштабну контрабанду та торгівлю зброєю – цього немає. Ситуація така саме по той бік фронту. Не лише через поставки зброї Росією, а й, власне, через те, що місцеві бойовики, на яких поклалась Росія, і є кримінальними угрупуваннями,

– підсумував Галеотті.