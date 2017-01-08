Українка Музичук через хіджаб не поїде до Ірану на чемпіонат світу з шахів

Українська шахістка Марія Музичук не братиме участі в чемпіонаті світу з шахів, який відбудеться в Ірані.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".

Наступний наш турнір з Анею – Гібралтар-оупен. Ми туди щороку їздимо останні кілька років. Що стосується чемпіонату світу в Ірані, то я вирішила відмовитися від участі, оскільки абсолютно очевидно, що Іран не є підходящою країною для такого престижного змагання. І це неправильно, що ті шахістки, які відмовляються їхати туди й носити хіджаб, просто ні за що втрачають право грати на чемпіонаті світу,

– пояснила українська шахістка.

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Водночас Марія зазначила, що її старша сестра Ганна все-таки поїде на чемпіонат до Тегерану: "Так, Аня підписала контракт. Ми з нею розмовляли щодо цього, але для неї стати чемпіонкою світу – мрія всього життя".

Зазначимо, чемпіонат світу в Ірані відбудеться в лютому цього року.