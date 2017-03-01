Українка Музичук виграла третю партію ЧС з шахів

Українка Ганна Музичук виграла третю партію фінального матчу Чемпіонату світу з шахів-2017 у Тань Чжун'і з Китаю, який проходить у Тегерані (Іран).
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Українка напередодні програла партію чорними фігурами, а сьогодні зрівняла загальний рахунок у матчі – 1,5:1,5 очка.
Суперниця протистояла протягом 31 ходу, але після 32-го ходу українки визнала свою поразку.
Перша партія, яка відбулася в понеділок, завершилася внічию.
У четвер відбудеться заключна четверта партія. Якщо вона завершиться внічию, титул чемпіонки світу буде розіграний у п'ятницю на тай-брейку, в партіях з укороченим контролем часу.