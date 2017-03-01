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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Українка Музичук виграла третю партію ЧС з шахів

17:02, сьогодні 266 Читать новость на русском
Ганна Музичук здобула нову перемогу
Ганна Музичук здобула нову перемогу / 24 Канал

Українка Ганна Музичук виграла третю партію фінального матчу Чемпіонату світу з шахів-2017 у Тань Чжун'і з Китаю, який проходить у Тегерані (Іран).

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка напередодні програла партію чорними фігурами, а сьогодні зрівняла загальний рахунок у матчі – 1,5:1,5 очка.

Суперниця протистояла протягом 31 ходу, але після 32-го ходу українки визнала свою поразку.

Перша партія, яка відбулася в понеділок, завершилася внічию.

У четвер відбудеться заключна четверта партія. Якщо вона завершиться внічию, титул чемпіонки світу буде розіграний у п'ятницю на тай-брейку, в партіях з укороченим контролем часу.

Теги: Україна Шахи Іран
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