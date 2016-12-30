Українка Музичук знову виграла "золото" на шаховому чемпіонаті світу

Львівський гросмейстер Анна Музичук стала чемпіонкою світу з бліцу. Кілька хвилин тому вона блискуче виграла турнір найсильніших у Катарі.

Українка набрала 13 очок в 17-ти турах і впевнено посіла перше місце серед 34-х учасниць. Наша землячка здобула 10 (!) перемог, 6 партій завершила внічию і зазнала лише однієї поразки.

Срібна та бронзова медалі першості у росіянок Валентини Гуніної та Катерини Лагно відповідно – обидві набрали по 12,5 очок (Гуніна піднялася вище завдяки кращому додатковому показнику).

Нагадаємо, що два дні тому там же у Катарі українські гросмейстери зробили "золотий дубль" – Анна Музичук і Василь Іванчук виграли чемпіонати світу зі швидких шахів.

Читайте також: Визначилися переможці чемпіонату України з шахів