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Українка Музичук знову виграла "золото" на шаховому чемпіонаті світу

17:52, сьогодні 11420 Читать новость на русском
Анна Музичук зробила чемпіонський дубль
Анна Музичук зробила чемпіонський дубль

Львівський гросмейстер Анна Музичук стала чемпіонкою світу з бліцу. Кілька хвилин тому вона блискуче виграла турнір найсильніших у Катарі.

Українка набрала 13 очок в 17-ти турах і впевнено посіла перше місце серед 34-х учасниць. Наша землячка здобула 10 (!) перемог, 6 партій завершила внічию і зазнала лише однієї поразки.

Срібна та бронзова медалі першості у росіянок Валентини Гуніної та Катерини Лагно відповідно обидві набрали по 12,5 очок (Гуніна піднялася вище завдяки кращому додатковому показнику).

Нагадаємо, що два дні тому там же у Катарі українські гросмейстери зробили "золотий дубль" Анна Музичук і Василь Іванчук виграли чемпіонати світу зі швидких шахів.

Читайте також: Визначилися переможці чемпіонату України з шахів

Теги: Шахи
Джерело: 24 Канал
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