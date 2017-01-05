Українка обіграла найкращу тенісистку в світі

Українка Еліна Світоліна (14-й номер світового рейтингу) обіграла найсильнішу тенісистку світу Анжеліку Кербер з Німеччини у чвертьфінальному матчі тенісного турніру серії WTA Premier, що завершився у Брісбені (Австралія).

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Зазначимо, що матч завершився з рахунком 6:4, 3:6, 6:3.

У поєдинку, який тривав близько 2 годин, все вирішилося вкінці третьої партії, де українка виграла 3 гейми поспіль. За рахунку 3:3 наша спортсменка впевнено взяла обидва свої гейми, а вирішальним у сеті і матчі став восьмий гейм партії, коли Світоліна зробила брейк на подачі суперниці.

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У півфіналі Світоліна зіграє з Кароліною Плішковою, яка сьогодні в своєму матчі 1/4 фіналу здолала Роберту Вінчі – 3:6, 6:2, 6:2.