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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Українка обіграла найкращу тенісистку в світі

13:55, сьогодні 744 Читать новость на русском
Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / Getty Images

Українка Еліна Світоліна (14-й номер світового рейтингу) обіграла найсильнішу тенісистку світу Анжеліку Кербер з Німеччини у чвертьфінальному матчі тенісного турніру серії WTA Premier, що завершився у Брісбені (Австралія).

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Зазначимо, що матч завершився з рахунком 6:4, 3:6, 6:3.

У поєдинку, який тривав близько 2 годин, все вирішилося вкінці третьої партії, де українка виграла 3 гейми поспіль. За рахунку 3:3 наша спортсменка впевнено взяла обидва свої гейми, а вирішальним у сеті і матчі став восьмий гейм партії, коли Світоліна зробила брейк на подачі суперниці.

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У півфіналі Світоліна зіграє з Кароліною Плішковою, яка сьогодні в своєму матчі 1/4 фіналу здолала Роберту Вінчі – 3:6, 6:2, 6:2.

Теги: Україна Теніс
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