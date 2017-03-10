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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Українка очолила топ найкращих тенісисток світу

13:38, сьогодні 876 Читать новость на русском
Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / Дзеркало тижня

Кращою тенісисткою у світі за підсумками лютого визнали українку Еліну Світоліну.

Про це повідомляє прес-служба Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Еліна Світоліна отримала 63% голосів на офіційному сайті WTA, серйозно випередивши тенісисток Христину Младеновіч і Кароліну Плішкова.

Читайте також: Українська тенісистка перемогла на престижному турнірі: фоторепортаж

Як відомо, минулого місяця Еліна Світоліна здобула перемоги на турнірах у Тайбеї і Дубаї, при цьому занесла собі в актив дві перемоги в одиночних зустрічах на Кубку Федерації і в першому колі турніру в Малайзії.

Теги: Україна Теніс Рейтинги
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