Українка очолила топ найкращих тенісисток світу

Кращою тенісисткою у світі за підсумками лютого визнали українку Еліну Світоліну.

Про це повідомляє прес-служба Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Еліна Світоліна отримала 63% голосів на офіційному сайті WTA, серйозно випередивши тенісисток Христину Младеновіч і Кароліну Плішкова.

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Як відомо, минулого місяця Еліна Світоліна здобула перемоги на турнірах у Тайбеї і Дубаї, при цьому занесла собі в актив дві перемоги в одиночних зустрічах на Кубку Федерації і в першому колі турніру в Малайзії.