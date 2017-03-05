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Українка підкорила британське видання відвертими фото (18+)

00:41, сьогодні 1981 Читать новость на русском

Про молодого фотографа з Одеси Христину Подобєд написало популярне британське видання Dazed.

За словами авторів статті, Подобєд намагається зруйнувати міф, притаманний Східній Європі, про те, що жінка – це лялька широкого вжитку.

Українка доводить, що краса визначається індивідуальністю, якою б недосконалою вона не була, а свобода дістається з брудом та синцями, за що ми її і любимо,
– зазначає видання.

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Теги: LifeStyle Фотоновини українці Великобританія
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