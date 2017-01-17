Українка прихистила вдома майже сотню котів та собак
10:38, сьогодні 0
Жителька Івано-Франківська, яка прихистила у себе вдома 70 котів та 20 собак.
Жінка вже 10 років підбирає хворих чи покалічених тварин і повертає їх до життя.
Утримувати майже сотню улюбленців - справа непроста. Тож, жінці допомагають волонтери. Вони приводять ветеринара, приносять продукти та шукають тваринам нову домівку.
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Як живуть домашні улюбленці під одним дахом – дивіться у відеосюжеті.
Джерело: 24 Канал
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