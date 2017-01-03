Українка розповіла подробиці кривавого теракту у Стамбулі: Він розстрілював все на своєму шляху

Українка Наташа Вольнова, яка стала очевидцем теракту у Стамбулі, розповіла деталі трагедії.

За словами дівчини, вхідний квиток у злощасний клуб коштував 500 доларів, місце не з дешевих, повідомляє Дождь.

Це найбільш безпечний клуб, кожен метр стояла охорона. Тебе обшукували і оглядали, туди просто пройти крізь охорону, це неможливо. Тому, швидше за все, він обстрілював все на своєму шляху, тільки таким чином він зміг би потрапити всередину,

– розповіла вона.

За словами Вольнової, спочатку вона думали, що стріляли салюти.

"Ми думали, що це просто салюти. До того моменту, коли ми не помітили, що люди починають падати і ховатися. І коли ти вже чуєш, що це явно не салюти, тоді ти розумієш, що щось відбувається не те", – додала вона.

Дівчина зазначила, що бачила зловмисника тільки зі спини.

Я думаю, що була не одна людина, але бачила я одного. Ми просто ховалися, хто де міг. Коли я побачила, що люди просто падають, що стріляють, я нахилилася за сумочкою, яка лежала на дивані і просто впала вниз, тобто я намагалася не дивитися, що і як відбувається,

– розповіла українка.

За її словами, вона просто лежала під столом і прикривала себе столами.

"Ця людина на своєму шляху розстрілювала просто все, він не дивився хто, що, де і як. І це відбувалося в двох метрах від мене. Спочатку ЗМІ і журналісти писали, що нападник, напевно, був у костюмі Санта-Клауса. Він не був у костюмі Санта-Клауса, я бачила людину в чорній шапці і чорному одязі", – сказала дівчина.

Видання зазначає, що дівчина повернулася в Україну вже 2 січня.

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