Українка розповіла, як діти на пляжі грали у "війну Росії проти України"

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Українка, яка відпочиває у Греції, вразила мережі розповіддю про те, у які ігри бавляться російські діти на пляжі.
Про це розповіла прес-секретар мера Києва Оксана Зінов'єва на своїй сторінці у Facebook.
"Це небратерство і не "стратегічна дружба" надовго і не на одне покоління. Із підслуханого на пляжі в Греції. Ігри зграйки російських дітей 10-12 років: "Пацани, давайтє іграть в войнушку. Ви будєтє Украіной, а ми будєм на вас нападать!" Шок", – розповіла Зінов'єва.
На її думку, очевидно, що за настроями дітей стоїть вплив російського телебачення, батьки та середовище.
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А от цікаво, що ці "родітєлі" говорять своїм "отприскам", коли: "Кримїх", Абхазія давно, а ще є Сочі, Анапа – чого пхатися в Грецію чи в якусь Іспанію?
– обурилась прес-секретар мера Києва.