Українка стала найшвидшою на півмарафоні в Італії

Українська легкоатлетка Ольга Котовська здобула перемогу в марафонському бігу на дистанцію 21 кілометр, що відбувся в Італії.

Про це інформує Федерація легкої атлетики України.

Півмарафон Maratonina di Gorizia українка здолала з часом 1:13.18 год, що стало новим рекордом цієї траси.

До слова, особистий рекорд Ольги Котовської на дистанції 21,975 кілометра – 1:12.14 год. За такий час вона подолала дистанцію 9 листопада 2014 року у Польщі.

Другою на цій дистанції стала господарка траси Тереза Монтроне, яку українська легкоатлетка випередила на понад шість хвилин Трійку призерів замкнула Петра Тратнік зі Словенії з результатом 1:22.07 год.

Серед чоловіків найшвидше півмарафонську дистанцію подолав Канда Джоната Косгей з Кенії. Його час – 1:05.01 год.

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