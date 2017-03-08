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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Українка стала найшвидшою на півмарафоні в Італії

10:00, сьогодні 189 Читать новость на русском
Українці не було рівних на дистанції 21,975 км
Українці не було рівних на дистанції 21,975 км / Фото із соцмереж

Українська легкоатлетка Ольга Котовська здобула перемогу в марафонському бігу на дистанцію 21 кілометр, що відбувся в Італії.

Про це інформує Федерація легкої атлетики України.

Півмарафон Maratonina di Gorizia українка здолала з часом 1:13.18 год, що стало новим рекордом цієї траси.

До слова, особистий рекорд Ольги Котовської на дистанції 21,975 кілометра – 1:12.14 год. За такий час вона подолала дистанцію 9 листопада 2014 року у Польщі.

Другою на цій дистанції стала господарка траси Тереза Монтроне, яку українська легкоатлетка випередила на понад шість хвилин Трійку призерів замкнула Петра Тратнік зі Словенії з результатом 1:22.07 год.

Серед чоловіків найшвидше півмарафонську дистанцію подолав Канда Джоната Косгей з Кенії. Його час – 1:05.01 год.

Дивіться також: Українські легкоатлети завоювали нові медалі на чемпіонатах Європи

Теги: Україна
Джерело: 24 Канал
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