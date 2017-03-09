Українка стала обличчям відомого бренду косметики

Українська модель Марина Полканова стала обличчям рекламної кампанії губних помад Gucci "Sheer Lipstick Collection".

До нової колекції увійшли 12 відтінків, які були створені за інноваційною формулою. Вісім з них вже вважаються бестселлерами бренду, а ще чотири були розроблені спеціальної для цієї лінії.

Полканова знялась в об'єктиві відомого фотографа Коліна Джонсона. Арт-директором колекції став Крістофер Сіммондс.

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Зазначимо, що це не перший досвід співпраці Марини Полканової з Gucci. За останній рік модель взяла участь в трьох шоу бренду та знялась у ролику beauty-компанії Gucci Garden.

Окрім цього, українська модель цьогоріч також тріумфувала на показах Valentino, Giambattista Valli, Nina Ricci, Rochas та інших.