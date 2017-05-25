Українка стала срібною призеркою Олімпіади в Пекіні

Українка Олена Антонова офіційно визнана срібним призером Олімпіади-2008 у метанні диска.

Повідомлення про це з'явилось на сайті Федерації легкої атлетики України з посиланням на офіційний лист з Міжнародного олімпійського комітету.

У Федерації нагадують, що 18 серпня 2008 року на Олімпійських іграх у Пекіні Олена Антонова виграла бронзову медаль з метання диску.

Тоді вона показала результат – 62,59 метра.

Проте тепер через дискваліфікацію кубинки Яреліс Барріос, яка тоді завоювала срібло, українка піднялась на її місце на п’єдесталі пошани.

Олімпійською чемпіонкою тоді стала американка Стефані Браун Трефтон.

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