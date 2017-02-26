Українка тріумфувала на престижному міжнародному турнірі

Українка Вікторія Мотричко стала переможницею серед жінок на міжнародному турнірі з шашок-100 в Каннах Cannes Open 2017.

Про це повідомляє УНІАН.

Гройсмейстерка з Одеси набрала 10 очок, випередивши Ольгу Федорович з Білорусі і Наталю Шестакову з Росії.

Українка виграла 3 партії, 4 партії завершилися внічию і одного разу оступилася майбутньому чемпіону в загальному заліку Муроду Амріллаєву з Росії – в 6-му турі.

Всього в турнірі брали участь 48 шашкістів. Мотричко була єдиним представником України.

Читайте також: Шахи: Українка Музичук вийшла в фінал чемпіонату світу, розгромивши росіянку