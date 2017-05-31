Українка Цуренко сенсаційно обіграла росіянку на Roland Garros

Друга ракетка України Леся Цуренко доволі легко вибила з тенісного турніру Roland Garros Катерину Макарову, обігравши росянку в двох партіях.

У другому колі Відкритого чемпіонату Франції Леся Цуренко виграла у двох сетах з однаковим рахунком 6:2. На це вона витратила дещо більше години. При двох подвійних помилках, українка взяла п’ять з шести брекпоінтів.

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Слід зазначити, що це лише перша перемога Цуренко над Макаровою за три зустрічі, які тенісистки провели між собою.

Окрім того, це перший вихід українки у третє коло змагань на турнірі у Франції. Там на неї чекає матч з представницею Латвії Оленою Остапенко.

До слова, в наступне коло змагань пройшла і перша ракетка України та п’ята сіяна на Roland Garros Еліна Світоліна.