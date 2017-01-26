Українка виборола престижну математичну премію

Українська вчена Марина В’язовська отримала "Премію Салема 2016" – престижну математичну премію, яку щорічно присуджують молодому математику за видатні результати досліджень у сфері наукових інтересів французького математика Рафаеля Салема.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки.

Згідно з повідомленням, комісія присудила премію В'язовський за її відкриття світового рівня – щодо найщільнішого пакування куль у 8 та 24-вимірних просторах з використанням методів модульних форм.

У МОН нагадують, що в 2016 році математик вирішила задачу, над вирішенням якої вчені працювали кілька століть: пакування куль у 8-вимірному просторі та, у співавторстві, – в 24-вимірному. Інакше кажучи, науковець знайшла вирішення пакування куль в евклідовому просторі. Раніше задачу пакування куль було розв'язано лише для просторів із трьома і менше вимірами.

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Додамо, що В’язовська закінчила Київський природничо-науковий ліцей №145 та механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію в інституті математики НАН України на тему "Нерівності для поліномів і раціональних функцій та квадратурні формули на сфері", а в 2013 році отримала ступінь доктора природничих наук в Боннському університеті, захистивши дисертацію "Модулярні функції і особливі цикли".