Українка вийшла до півфіналу престижного тенісного турніру

Перша ракетка України Еліна Світоліна упевнено пройшла до півфіналу престижного турніру Жіночої тенісної асоціації в Дубаї з призовим фондом у 2,666 мільйони доларів.

Українка розгромила суперницю в дебютній партії, не віддавши жодного гейму. Світоліна за 1 годину 4 хвилини завдала поразки американці Лорен Девіс – 6:0 і 6:4. За вихід у фінал турніру Світоліна посперечається з переможницею протистояння між другою ракеткою світу німкенею Анжелік Кербер та 36 номером рейтингу WTA хорваткою Аною Конюх. Читайте також: Українка Світоліна виграла тенісний турнір Taiwan Open

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