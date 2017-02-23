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Українка вийшла до півфіналу престижного тенісного турніру

16:36, сьогодні 89 Читать новость на русском

Перша ракетка України Еліна Світоліна упевнено пройшла до півфіналу престижного турніру Жіночої тенісної асоціації в Дубаї з призовим фондом у 2,666 мільйони доларів.

Українка розгромила суперницю в дебютній партії, не віддавши жодного гейму. Світоліна за 1 годину 4 хвилини завдала поразки американці Лорен Девіс – 6:0 і 6:4.

За вихід у фінал турніру Світоліна посперечається з переможницею протистояння між другою ракеткою світу німкенею Анжелік Кербер та 36 номером рейтингу WTA хорваткою Аною Конюх.

Читайте також: Українка Світоліна виграла тенісний турнір Taiwan Open

Теги: Теніс
Джерело: 24 Канал
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