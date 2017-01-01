Українка вижила у кривавому теракті в Стамбулі та розповіла про страшну ніч

Серед людей, що були у нічному клубі Стамбула, де стався теракт, були щонайменше двоє українок. Про це розповіла одна з них Наталя Вольнова.

Після розстрілу вона написала у своєму facebook, що вижила, хоч і бачила вбивцю.

"Терористи щойно захопили клуб, в якому наша компанія святкувала новий рік. Багато вбитих. Я жива !!!! Жива !!!! Бачила вбивцю, дивилася як стріляють в людей", – написала українка.

В коментарях вона додала, що один з працівників її компанії мертвий.

Також вона розповіла, що у цьому клубі була ще одна дівчина з України – Наталя з Луцька.

За свій порятунок Вольнова дякує поліцейському, який захистив її.

"Дякую поліцейському який витягнув мене з під столу одну з найперших. Тримав міцно мої руки і захищав своєю спиною", – написала українка.

Нагадаємо, у новорічну ніч в одному з нічних клубів Стамбула в районі Бешикташ сталася стрілянина, яку влаштували невідомі у костюмах Санта-Клаусів. Відомо про 39 загиблих людей.