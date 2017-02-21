Українка впевнено пробилася до півфіналу чемпіонату світу з шахів

Українка Анна Музичук пробилася до півфіналу чемпіонату світу з шахів, який відбувається в Тегерані.
Про це повідомляє Xsport.
Першу партію проти Антоанети Стефанової з Болгарії українка виграла, а в другій суперниці погодилися на нічию.
Анна Музичук під час турніру
Таким чином, Музичук вийшла у півфінал турніру.
За вихід у фінал Анна буде змагатися з переможницею матчу між Олександрою Костенюк (Росія) та Ні Шикун (Китай).
Читайте також: Юні українки розгромили Росію у фіналі Кубка Європи з тенісу