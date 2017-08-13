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Українка здобула для України першу медаль на Чемпіонаті світу з легкої атлетики

10:58, сьогодні 141 Читать новость на русском

У стрибках у висоту Юлія Левченко виборола "срібло" для української збірної на Чемпіонаті світу з легкої атлетики.

19-річна спортсменка піднялася на лондонський п'єдестал, двічі оновивши власний рекорд.

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Спочатку вона із першої спроби повторила своє головне досягнення – 1,97 метра. Далі підняла планку на 2 сантиметра. А згодом із другої спроби підкорила висоту 2,01 метра.

Блискучий виступ дозволив Юлії Левченко здобути срібну медаль Чемпіонату світу. До речі, дебютну у її кар’єрі.

Я боялася схибити. Хотілось сконцентруватись. І у мене вийшло. Спочатку було важко. Було гірше по відчуттям, ніж на кваліфікації. Я не відчувала ніг, я не розуміла, що відбувається. А потім усвідомила, що не хочу стрибати з другої або третьої спроби. Тому я стрибала з першої,
– поділилася враженнями медалістка.

Підкорити неймовірні 2,03 метра наша стрибунка не змогла, однак цю висоту у нинішньому сезоні змогла взяти лише чемпіонка Лондона Марія Ласіцкене. При цьому, Юлія Левченко – друга спортсменка, якій цьогоріч вдалося перелетіти через двометрову планку.

Лондонське "срібло" стало прекрасним доповненням до успішного сезону. В активі українки також два подіуми Діамантової ліги та "бронза" на Чемпіонаті Європи у приміщенні.

Теги: Легка атлетика
Джерело: 24 Канал
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