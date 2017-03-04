Українка зняла спокусливий кліп для номінанта премії "Греммі" (18+)

Фотограф, модель, а тепер ще й кліпмейкер Саша Самсонова, зняла відео для співака Gallant, який минулого року був номінований премію "Греммі" за найкращий музичний альбом.

Українка вже кілька років будує успішну кар’єру у Лос-Анджелесі, за що її полюбило багато голлівудських зірок, зокрема сестри Кардаш’ян. Цього ж разу Саша виступила не лише в ролі режисера кліпу, а ще й в ролі моделі.

У відео на пісню "Talking to myself" торішній номінант на співає і танцює, а оголена Саша еротично позує під музику.

Уривки з відеокліпу Самсонова вже декілька днів публікує у своєму Instagram:

Wednesday ??? @sogallant Допис, поширений Sasha Samsonova (@sashasamsonova) Лют 27, 2017 о 1:29 PST

Я вклала своє серце у це відео, щоб спробувати візуалізувати неймовірну музику Gallant,

– розповідає Саша.

Повне відео вже доступне на Youtube-каналі співака:

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