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Українку підозрюють у вбивстві багатія з Великобританії

11:36, сьогодні 1382 Читать новость на русском
Баррі Прінг та Ганна Зюзіна
Баррі Прінг та Ганна Зюзіна

Родичі британського бізнесмена звинувачують у його вбивстві дружину-українку.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на попереднє розслідування.

Справа тягнеться ще з 2008 року. Тоді 47-річного Баррі Прінга збила машина на трасі під Києвом, коли він намагався зловити таксі. Його дружина Ганна Зюзіна в цей момент повернулася до ресторану нібито за зниклою рукавичкою.

У Великобританії вважають, що загибель бізнесмена була спланованим вбивством.

Його реакція була сповільнена через інтоксикацію. На машині були крадені номери, вона не загальмувала і не зупинилася,
– розповіли британські правоохоронці.

Одна з підозрюваних у його вбивстві – його дружина Ганна Зюзіна. За кілька днів після його смерті вона спробувала заявити права на його активи.

Пара познайомилася через інтернет і одружилася у 2007 році після чотириденних заручин.

Після смерті чоловіка Зюзіна продала його Range Rover, майно й помешкання і перевела гроші з його банківського рахунку. При цьому британські правоохоронці твердять, що "наполегливо" запрошували Зюзіну взяти участь у дізнанні, але безуспішно.

У своїй заяві вона сказала, що вже тричі розмовляла з українською поліцією і не може додати до цього щось нове.

Українська поліція закрила розслідування щодо смерті бізнесмена, але повторно відкрила кримінальну справу у 2011 році за статтею про вбивство.

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Теги: Кримінал Великобританія
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