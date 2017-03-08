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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Українку в ОАЕ затримали за позашлюбний секс

22:31, сьогодні 730 Читать новость на русском
Закохані
Закохані / Фото з соцмереж

В Об'єднаних Арабських Еміратах за незаконні сексуальні відносини затримали громадянина ПАР та українку.

Про це повідомляє ВВС.

29-річного Емліна Калвервела і 27-річну Ірину Ногай затримали після того, як дівчина поскаржилася лікареві на болі в животі. Медик визначив, що вона вагітна.

Відтак пару арештували за позашлюбний секс, який є незаконним в ОАЕ.

Мати хлопця просить звільнити молодих людей. Адже, за її словами, "єдина річ, яку вони зробили неправильно, це закохалися одне в одного".

Пару затримали ще в січні, але відомо про це стало тільки зараз. Затриманим досі не висунули звинувачення. Якщо суд визнає їх винними, молодим людям загрожує тривалий тюремний термін.

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Теги: Курйози ОАЕ Секс
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