Українку визнали невинною у загибелі напівголої росіянки у Домінікані

32-річна українка Іванна Боярчук з Рівненщини не винна у загибелі росіянки Наталії Бородіної. Саме українка була за кермо автомобіля, з вікна якого висунулась напівгола росіянка при смертельному інциденті.

Нагадаємо, у Домініканській Республіці загинула російська туристка, яка влаштувала стриптиз просто у автомобілі під час руху. Дівчина гола вилізла із вікна автомобіля і вдарилася об дорожній знак.

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Як стало відомо, за кермо була українка Іванна Боярчук. Саме вона знімала відео. Що пов’язувало Іванну із загиблою росіянкою, невідомо. За даними ТСН, 32-річна українка з Рівненщини, котра переїхала до Києва, а потім до Іспанії.

"Вона красива, доглянута, забезпечена повністю. Закінчила в Києві два університети, поїхала потім на навчання в Іспанію. Вона поїхала в Домініканську Республіку працювати. Вона перекладач – прекрасно англійською володіє", – розповіла тітка українки Леся Гроголь.

Про Наталію Бородіну відомо, що останні два роки вона жила у Каннах і нібито продавала елітну нерухомість багатим росіянам. Її 11-річний син тим часом жив із бабусею і тіткою в промисловому містечку на Уралі, а в соцмережах жінка публікувала фото з курортів, пляжів, ресторанів, нічних клубів.

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Журналістка із Домінікани Еліна Сергачова твердить, що смертельні аварії з нетверезими російськомовними людьми в цій країні – звична річ. Чи була напідпитку Іванна, достеменно невідомо, однак її доправили до відділку поліції, провели експертизи та екстренне судове засідання-розслідування. Дівчину підозрювали у ненавмисному вбивстві, однак виправдали.

"Вона не винувата в трагедії, як водій, вона не скоїла протиправних дій. Подруга загинула з власної необережності", – каже Еліна Сергачова.