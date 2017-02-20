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Українок продавали у рабство в Туреччину

23:11, 19 лютого 3063 Читать новость на русском
Торгували жінками
Торгували жінками / Фото з соцмереж

Правоохоронці викрили транснаціональний канал торгівлі жінками.

Про це повідомили у Нацполіції.

У поліції зазначили, що правоохоронці попередили виїзд двох завербованих жінок за кордон, зупинивши їх виліт з аеропорту "Бориспіль".

Правоохоронці з’ясували, що до організації торгівлі "живим товаром" причетні жительки Полтавської та Дніпропетровської областей.

Спільниці вербували молодих жінок віком до 30 років та перевозили їх до Туреччини.

Поліція відкрила провадження.

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Теги: Україна Кримінал Торгівля людьми
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