Українок продавали у рабство в Туреччину

Правоохоронці викрили транснаціональний канал торгівлі жінками.

Про це повідомили у Нацполіції.

У поліції зазначили, що правоохоронці попередили виїзд двох завербованих жінок за кордон, зупинивши їх виліт з аеропорту "Бориспіль".

Правоохоронці з’ясували, що до організації торгівлі "живим товаром" причетні жительки Полтавської та Дніпропетровської областей.

Спільниці вербували молодих жінок віком до 30 років та перевозили їх до Туреччини.

Поліція відкрила провадження.

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