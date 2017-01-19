Українська АЕС відключила один з енергоблоків через аварійну заявку

19 січня 2017 року за аварійною заявкою третій енергоблок Южно-Української АЕС відімкнено від енергомережі.

Як повідомляється на офіційному сайті ЮУАЕС, це зроблено для визначення причин погіршення вакууму в конденсаторі турбоагрегата.

Радіаційний стан на атомній станції відповідає нормам безпеки. Радіаційній фон на промисловому майданчику перебуває на рівні природних фонових значень, які було заміряно до пуску АЕС. На 19 січня 2017 року він складає 0,09 мкЗв/год. Викиди та скиди радіоактивних речовин в навколишнє середовище не перевищують встановлених допустимих значень,

– йдеться в повідомлені енергетиків.

В Южно-Українській АЕС зазначають, що при перехідних процесах відключення енергоблока порушень умов та меж безпечної експлуатації не було.

Слід зазначити, що на ЮУАЕС це вже другий енергоблок, який відключили від мережі. На енергоблоці №2 триває планово-попереджувальний ремонт. Обладнання першого енергоблока ЮУАЕС працює в заданому режимі.

За даними Інтерфакс-Україна, таким чином в роботі знаходяться 11 з 15 енергоблоків чотирьох діючих АЕС країни. На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 86 доба капітального планового ремонту (до 16 лютого), на блоці №1 РАЕС – 27 доба середнього планового ремонту (до 6 лютого), на блоці №2 Южно-Української АЕС – 56 доба середнього планового ремонту (ремонт до 23 лютого).

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