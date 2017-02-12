17:23
12 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СЕРГІЙ ЖАДАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нове прізвисько Мєдведєва. Злодюжка Путін
Вєсті Кремля
19:43, 11 лютого
Вєсті.UA. Жир. Возз'єднання
Вєсті.UA
20:34, 11 лютого
Мегаафера у Львові: як спритні податківці обікрали ціле місто
ЦРУ
22:10, 9 лютого
Випуск новини за 15:00: Вибори президента Німеччини. Жадан повернувся в Київ
Випуск новин
15:56, сьогодні
Про перші кроки на посаді: ексклюзивне інтерв'ю із новообраним головою Нацполіції
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:27, 9 лютого
Телеканал новин 24 Новини Спорт
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СЕРГІЙ ЖАДАН

Українська біатлоністка пробилася до десятки найкращих спортсменок світу

13:20, сьогодні 323 Читать новость на русском

Анастасія Меркушина – так тепер звуть найкращу на сьогодні біатлоністку України. 22-річна спортсменка, яка вперше у кар'єрі виступає на чемпіонаті світу, в обох особистих стартах планетарної першості пробилася до десятки найкращих.

В гонці переслідування, де Меркушина стартувала власне десятою, вона бездоганно відпрацювала на усіх вогневих рубежах. При цьому показала третій у гонці результат за швидкострільністю. З останньої стрільби Анастасія виходила п’ятою. Та у підсумку посіла восьму сходинку.

Інша українка у перс’юті Юлія Джима через чотири промахи опинилася лише двадцять третьою. Золото ж дісталося німкені Лаурі Далмаєр. Другою стала білоруска Дарья Домрачева, яка лише нещодавно повернулася у біатлон після декретної відпустки. Тріумфаторка спринту – Габріела Кокуалова – у гонці переслідування фінішувала третьою.

Читайте також: "Ми всі – Зозуля": нові подробиці гучного футбольного скандалу

Теги: Новини біатлону
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Про наші польські справи: або Бандера, або Європа
сьогодні, 16:01 Про наші польські справи: або Бандера, або Європа
Богдан Яременко 1802
Отъезд на ПМЖ – это женитьба Золушки, Или почему нужно не уезжать
сьогодні, 12:00 Отъезд на ПМЖ – это женитьба Золушки, Или почему нужно не уезжать
Дмитро Бєлобров 2699
Що не дарувати на День Валентина: антирейтинг
сьогодні, 11:00 Що не дарувати на День Валентина: антирейтинг
1417
Почему Рада блокирует НАБУ
сьогодні, 08:30 Почему Рада блокирует НАБУ
Андрій Довбенко 9689
Жизнь на Донбассе: раньше летали в Египет, теперь тащим тележки в Луганск
11 лютого, 22:01 Жизнь на Донбассе: раньше летали в Египет, теперь тащим тележки в Луганск
Ольга Черненко 7742
Усик став чемпіоном світу: як це було
 18 вересня 2016 , 02:07 1
Ким були троє морпіхів, що загинули під Маріуполем – їхні історії та фото
 14 січня , 21:07 74
Так, я гей, але я багатий гей! – Кріштіану Роналду зробив несподіване зізнання
 21 листопада 2016 , 17:12 31
Чим скінчився саміт G20 для України
 5 вересня 2016 , 16:01 7
Семенченко знає, чому бойовики почали атакувати Авдіївку
 31 січня , 13:08 12
Унікальний стрибок українця заборонили виконувати гімнастам
 20 листопада 2016 , 12:58 29
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук