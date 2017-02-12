Українська біатлоністка пробилася до десятки найкращих спортсменок світу

Анастасія Меркушина – так тепер звуть найкращу на сьогодні біатлоністку України. 22-річна спортсменка, яка вперше у кар'єрі виступає на чемпіонаті світу, в обох особистих стартах планетарної першості пробилася до десятки найкращих.

В гонці переслідування, де Меркушина стартувала власне десятою, вона бездоганно відпрацювала на усіх вогневих рубежах. При цьому показала третій у гонці результат за швидкострільністю. З останньої стрільби Анастасія виходила п’ятою. Та у підсумку посіла восьму сходинку. Інша українка у перс’юті Юлія Джима через чотири промахи опинилася лише двадцять третьою. Золото ж дісталося німкені Лаурі Далмаєр. Другою стала білоруска Дарья Домрачева, яка лише нещодавно повернулася у біатлон після декретної відпустки. Тріумфаторка спринту – Габріела Кокуалова – у гонці переслідування фінішувала третьою. Читайте також: "Ми всі – Зозуля": нові подробиці гучного футбольного скандалу

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