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Українська біатлоністка стала найкращим снайпером сезону 2016-2017

00:40, сьогодні 278 Читать новость на русском
Ірина Варвинець
Ірина Варвинець / Getty Images

Українська біатлоністка Ірина Варвинець показала найкращий результат у стрільбі в сезоні 2016-2017.

Такі дані оприлюднено на сайті Федерації біатлону України.

Показник українки склав 91,8 відсотків влучних пострілів.

Наступна з українок Юлія Журавко лише на 15 місці з результатом 87,4 відсотка.

Зразу за Іриною Варвинець розмістилися білоруска Надія Скардіно та росіянка Вікторія Слівко. Їх влучність склала 90,7 та 90,5 відсотків відповідно.

Серед чоловіків найвправнішим у стрільбі виявився француз Мартен Фуркад з результатом 90,7 відсотка. Українець Артем Прима на 19 місці з показником 86 відсотків.

Статистика враховувала лише Кубок світу, Чемпіонат світу і Олімпійські ігри для спортсменів, які здійснили більше, аніж 70 пострілів.

До слова, Ірина Варвинець була в складі жіночої збірної, яка здобула срібні нагороди у естафетній гонці на Чемпіонаті світу з біатлону в австрійському Хохфільцені.

Теги: Новини біатлону
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